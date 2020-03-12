В Челябинске возложили венки и цветы в память о добровольческом танковом корпусе

Церемонию посетили Алексей Текслер и Николай Цуканов.

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Сегодня, 12 марта, в Челябинске состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвящённая 77-й годовщине создания 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов, а также мэр города Наталья Котова пришли почтить память земляков, вложивших большой вклад в победу над фашистскими захватчиками.

Отметим, что церемонию посетило большое количество ветеранов и их родственников, с которыми с удовольствием пообщались глава региона и полпред. Также Алексей Текслер выслушал жалобы ветеранов и пообещал отреагировать на них.

Отметим, что 30-й уральский добровольческий танковый корпус, вошедший в состав четвёртой танковой армии, за два года участия в Великой Отечественной войне корпус прошел свыше пяти с половиной тысяч километров. Более двух тысяч из них добровольцы провели в боях. Все воины корпуса были удостоены различных наград, а памятники уральским танкистам стоят по всему миру.