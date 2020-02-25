В Челябинской области появился сайт, посвященный 75-летию Великой Победы

Ресурс открыли по инициативе губернатора Алексея Текслера.

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Каким был наш регион в эпоху Второй Мировой войны, как выглядел и чем жил Южный Урал во времена великой Отечественной — хроника событий и фото, ставшие историей, все это доступно на победа74.рф.

«В этом году мы отмечаем юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Этот день считается нашим народом священным. Поколение победителей — те, кто героически смог выстоять под страшными ударами фашистской армии, кто смог одолеть и уничтожить врага, освободить свою Родину и европейские народы от фашизма и нацизма, названых „коричневой чумой“ 20 века. Южный Урал в те нелегкие годы жил с одной установкой „Все для фронта! Все для Победы!“ Мы никогда не забудем, какой ценой добыта эта Победа, мы сохраним эту память для потомков», — сказал Алексей Текслер.

Сайт поделен на разделы, в основном из которых информация и вкладе нашего региона в Великое дело, о том, какие подвиги совершали южноуральцы, кто прикрывал тылы, как велось обеспечение фронта необходимой техникой и предметами вооружения, как работал Уральский добровольческий танковый корпус.

Здесь же можно полистать Книгу памяти, посвященную тем, кто погиб на фронте или пропал без вести, сражаясь за свою Отчизну, кто вернулся с поля боя и возрождал страну из руин — всего свыше 250 тысяч имен.

Также сайт будет служить информационной площадкой, и сообщать о готовящихся мероприятиях и акциях в Челябинской области, приуроченных ко Дню победы.