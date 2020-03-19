Ветераны ВОВ получат единовременные выплаты к юбилею Великой Победы

Алексей Текслер уточнил, какой размер выплаты положен каждому участнику войны.

Сегодня, 19 марта, в ходе заседания членов Правительства Челябинской области губернатор Алексей Текслер напомнил, что решением президента Российской Федерации отдельным категориям граждан предусмотрена единовременная выплата в связи с 75-летней годовщиной Великой Победы.

«Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников ВОВ будет предоставлена выплата в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских лагерей, тюрем и гетто положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже в апреле и в мае будут завершены»,— рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что принял решение выплатить к юбилею всем инвалидам и участникам ВОВ, проживающим на территории области, по пять тысяч рублей.

«Подчёркиваю, это именно региональная выплата, она будет выплачена в этот же период. От самих ветеранов ничего не потребуется. Планируется, что эти выплаты ветераны получат вместе с пенсией в ближайшее время»,— добавил Алексей Текслер.

Ирина Буторина, министр социальных отношений Челябинской области, уточнила, что единовременная денежная выплата размером в пять тысяч рублей предоставляется инвалидам и ветеранам ВОВ, а также участникам торжественных приёмов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке путём начисления на счета граждан в кредитных организациях либо через почтовые связи по месту жительства или пребывания граждан.