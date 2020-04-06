Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет установили в Челябинской области

Получить помощь смогут около 20 тысяч семей.

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Депутатами Законодательного собрания Челябинской области был поддержан законопроект, который внес губернатор Алексей Текслер. В рамках него семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум — 10330 рублей, будет оказана помощь.

«Ежемесячная выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В 2020 году размер указанной денежной выплаты составит 5330 руб. на одного ребенка», — сообщает пресс-служба Заксобрания области.

Таким образом выплаты будут предоставляться с 1 января 2020 года, если ребенку уже исполнилось три года, а также, если семья обратилась за ней до 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года выплата будет осуществляться если обращение за выплатой поступило не позднее шести месяцев после трехлетия ребенка. Если родитель обратится позже, то выплата будет начисляться со дня ее назначения.

«Закон очень важный, это поддержка для семей, которые имеют детей — государство выделяет для этого деньги», — отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Получить ежемесячную выплату могут обратившись в органы соцзащиты населения. В Челябинской области на данную поддержку могут рассчитывать около 20 тысяч семей.