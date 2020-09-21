Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси

Услуга стала возможной, благодаря сотрудничеству правительства региона и компании «Яндекс».

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Губернатор Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Яндекс». Благодаря этому документу, область сможет получить дополнительные цифровые сервисы, которые облегчат жизни южноуральцам.

Очередным нововведением стала возможность бесплатного пользования услугами такси для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и несовершеннолетних узников концлагерей. Она будет доступна для жителей Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Озёрска и Кыштыма, попадающих в эти категории.

Во многом это было сделано и для того, чтобы сберечь здоровье жителей, попадающих в группу риска, в сложившейся эпидемиологической обстановке.

«К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В сложной эпидемиологической ситуации мы обязаны помочь, создать все условия, чтобы участники и инвалиды войны не подвергали свое здоровье опасности и не пользовались общественным транспортом», — отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

В Челябинской области проживает 164 инвалида и 726 участников Великой Отечественной войны. Еще 274 южноуральца имеют знак отличия «Житель блокадного Ленинграда», а 422 человека до сих пор помнят тяготы и ужасы концлагерей, куда они попали детьми. Все они смогут воспользоваться новой услугой.

Для того, чтобы проверить наличие права на бесплатное такси, вышеперечисленным категориям граждан необходимо зайти на портал gosuslugi74.ru, ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер СНИЛС. Сервис создавался совместными усилиями регионального министерства информационных технологий, связи и цифрового развития и компанией «Яндекс».

«Чтобы узнать о праве на бесплатный проезд на такси, необязательно иметь регистрацию на портале госуслуг. Но если она есть, то данные в заявке будут предзаполнены автоматически, а результат получения услуги сохранится в личном кабинете. На Региональном портале госуслуг уже зарегистрировано свыше 186 тысяч человек», — комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.





Узнать о праве можно и по телефону. В городах, где будет представлена услуга, открыты диспетчерские пункты, они же будут заниматься и приемом заявок на вызов такси.