В Челябинской области расширили список льготников Великой Отечественной войны

Рассказываем, кто теперь имеет право на дополнительную поддержку от государства

В 2021 году получить льготный статус детей погибших участников Великой Отечественной войны смогут новые категории граждан. Такое решение в четверг, 24 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

«Законопроект был разработан по инициативе главы региона Алексея Текслера по просьбе областного Совета ветеранов и других общественных организаций. Они просили расширить перечень категорий граждан, которые могут получить льготный статус детей погибших защитников Отечества», — пояснила необходимость расширения списка первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

С 1 января 2021 года к детям погибших защитников Отечества будут отнесены жители области, родители которых:

— умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во время Великой Отечественной войны;

— умерли вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, после окончания войны.

Тем, чьи родители умерли после войны, меры социальной поддержки могут быть предоставлены при условии, если ребенок родился:

— не позднее 13 марта 1940 года — для участников войны с Финляндией;

— не позднее 9 (11) мая 1945 года — для участников Великой Отечественной войны;

— не позднее 3 сентября 1945 года — для участников войны с Японией.

В настоящее время дети погибших участников ВОВ получают ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей. Кроме того, они могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России (но компенсация не превысит 25 тыс. рублей). На эти цели в 2021 году запланировано более 149 млн рублей из бюджета Челябинской области.