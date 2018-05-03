/ Здоровье ветеранов проверят в Челябинске

День открытых дверей для диспансеризации объявили в больницах.

В эту субботу, 5 мая, во всех медицинских организациях Челябинска проведут диспансеризацию. Накануне Дня Победы особое внимание уделят здоровью ветеранов. Для них организуют обследования вне очереди. При этом проверить свое здоровье смогут все желающие. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у специалистов. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам. — уточнили в городской администрации.

Помимо этого, во многих медицинских организациях будут проходить дополнительные мероприятия: консультации по сбору аптечки на дачный период, а также обучение по признакам инфарктов, инсультов и оказанию помощи при неотложных состояниях.

Напомним, все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента.