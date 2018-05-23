/ Новые технологии помогут быстро восстановиться после травм пациентам челябинской «тройки»

В отделении реабилитации заработало уникальное оборудование.

Пациенты с тяжелыми поражениями нервной системы, серьезными травмами смогут быстрее вернуться к привычному ритму жизни. Новые технологии начали внедрять в отделении реабилитации ОКБ № 3. Методы пойдут на пользу также южноуральцам после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов. Для всех категорий подойдет недавно приобретенная подвесная система разгрузки веса тела.

Вместе с больничной новинкой у пациентов значительно упрощаются физические упражнения, а снова встать на ноги получится проще и быстрее. Кроме того, в ОКБ № 3 используют аппарат Primus. Он проводит функциональную оценку, диагностику и реабилитацию опорно-двигательного аппарата.

Аппарат применяется как для реабилитации травматологических больных, так и для постинсультных пациентов, он может работать в активном, пассивном и активно-пассивном режиме, когда часть движений осуществляет аппарат, а другую часть — пациент. На аппарате есть множество функций, которые помогают человеку адаптироваться к бытовой деятельности. Есть имитация ремонта машины, имитация пылесоса, лопаты. Кроме того, на аппарате можно работать над такими функциями, как повышение силы во всех мышцах. И это — только небольшая часть возможностей. — пояснил инструктор-методист ЛФК отделения реабилитации ОКБ № 3 Василий Литвяков.

Специалисты пояснили, что положительная динамика действительно есть. Установлено, что пациент, который после травмы на голеностопном суставе не мог добиться положительной динамики в течение почти четырех месяцев, за 10−11 занятий на аппарате получил ощутимый эффект.