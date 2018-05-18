/ Следователи выяснят, почему пенсионерку выписали сразу после ампутации обеих ног

Действиям медперсонала дадут уголовную и правовую оценку.

История пенсионерки из Троицка, которую отправили домой сразу после ампутации обеих ног, заинтересовала следователей. Они намерены проверить медучреждение, в котором проводилась операция, а также врачей, которые выписали пожилую женщину с торчащей из ноги костью и не зажившими швами. Контролировать ход проверки, организованной после публикации сайта «Первый областной», решил лично руководитель регионального следственного управления Денис Чернятьев.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, пожилая жительница Троицка почувствовала себя плохо 12 апреля в городской бане. Ей вызвали «скорую», увезли в больницу, но патологий не заметили. Спустя пару часов «скорая» потребовалась повторно. Пенсионерку забрали уже из дома, госпитализировали, сказали, что проблема с сосудами и нужна ампутация конечности. Затем ампутировали и вторую ногу. После этого пациентке пришлось покинуть медицинское учреждение. Персонал, по словам родных, отмерил пенсионерке несколько дней жизни. Не помешала отправить ее домой даже торчащая из ноги кость. Обрабатывает раны теперь дочь, не имея специального образования. В больнице Троицка уже начали внутреннюю проверку.