Ветеранские организации обратились к президенту с просьбой о переносе парада Победы

Провести торжественные мероприятия просят после нормализации ситуации с распространением коронавируса.

Послушать 00:00

С просьбой о переносе парада Победы к президенту Российской Федерации обратились ветеранские организации. Обращение подписали руководитель Российской ассоциации героев, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — цитирует обращение ТАСС.

В тексте обращения сказано, что проведение торжественных мероприятий во время распространения коронавирусной инфекции может быть опасно как для ветеранов, так и для остальных гостей и участников парада.