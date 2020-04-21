Песни Победы можно будет услышать в челябинских автобусах

Они зазвучат в преддверии великого праздника.

Послушать 00:00

Совсем скоро наступит великий праздник — юбилей Победы. Ведь ровно 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. И в течение этого времени появилось немало песен, посвященных великой Победе.

Именно их можно будет услышать во время поездки в челябинском городском автобусе. Об этом сообщили в ООО «Общественный городской транспорт».

«Впереди самый главный праздник для нашего народа, и мы хотели создать эту атмосферу, напомнить жителям о подвиге тех, кто подарил нам мирную жизнь. Все новые ЛиАзы уже транслируют военные песни, до 1 мая закончим и на МАЗах», — поделился директор ООО «ОГТ» Дмитрий Холод.

Отметим, что в данный момент на подвижном составе проводят настройку оборудования. Известные композиции будут звучать во время движения между остановками.

Напомним, что по указу президента Владимира Путина, все праздничные мероприятия, посвященные юбилею Победы, перенесены на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией.