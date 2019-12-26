Ветеранские льготы будут проиндексированы на 3 процента

Об этом заявил Алексей Текслер во время прямой линии с жителями региона.

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Алексей Текслер заверил жителей Челябинской области, что с 15 июля у всех ветеранов региона, независимо от того, каким законом они определены — федеральным или региональным —индексируются льготные выплаты. Ранее лишь ветераны из федерального списка получали индексирование.

«В рамках предвыборной кампании я этот вопрос рассматривал. Было принято решение с 15 июля проиндексировать ветеранские льготы по региону. Они не индексировались около четырех-пяти лет. Что касается ветеранов из федерального списка, они ежегодно индексируются на уровне инфляцию. Очередное индексирование на 3% предусмотрено в следующем году», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что в регионе довольно много ветеранов и все средства им выплачиваются из областного бюджета. И если где-то в этом вопросе случаются единичные сбои, то порядок в этом вопросе будет наведен.