На Урале почти 65 тысяч ветеранов должны получить юбилейную медаль к 75-летию Великой победы

Медали все ветераны должны получить до 8 мая 2020 года.

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Ветераны Великой Отечественной войны получат юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов провел совещание, в рамках которого были рассмотрены организационные вопросы по вручению медалей. Ветеранам должны передать их до 8 мая 2020 года.

«Прошу представителей субъектов регулярно докладывать о проводимой работе и уделять ей постоянное внимание», — подчеркнул Николай Цуканов.

Всего на Урале 64 490 ветеранов должны получить юбилейную медаль. Полпред Николай Цуканов уже вручил 10 медалей ветеранам из Екатеринбурга.