Не допустить равнодушия: главам напомнили о важности вручения каждой юбилейной медали ветеранам

Подготовка к празднованию 75-летия Победы в регионе идет полным ходом.

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В этом году страна отметит юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию уже начата, на это отдельное внимание в своем послании Федеральному Собранию обратил и Владимир Путин. Алексей Текслер посоветовал главам муниципалитетов подключить к организации активистов из числа ветеранов и молодежи, бойцов поисковых отрядов, волонтеров, работников музеев и архивов, журналистов.

«Если требуется дополнительная помощь ветеранам, решайте эти вопросы оперативно, в том числе подключая органы региональной власти. Мы должны сделать юбилейные торжества всенародными и провести на самом высоком уровне», — прокомментировал Алексей Текслер.

В Челябинской области был дан старт вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 17 500 ветеранов в регионе получат эту награду в преддверии 9 мая.

«По общей практике, это должен делать глава города или района от имени Президента России. Необходимо завершить вручение юбилейной медали не позднее 8 мая 2020 года, чтобы ветераны на праздник могли эту медаль надеть», — отметил глава региона.

При планировании вручения медалей, Алексей Текслер посоветовал главам не забывать об их почтенном возрасте и состоянии здоровья: многие не смогут посетить торжественные приемы по поводу вручения наград.

«Много медалей придется вручать на дому, может быть, в социальных учреждениях, больницах. Поэтому вам нужно так организовать работу, чтобы вручение медали стало для ветеранов настоящим праздником, и чтобы каждый человек, награжденный этой медалью, сумел получить ее до 9 мая 2020 года», — добавил губернатор Челябинской области.

Призвал Алексей Текслер глав и к взаимодействию в этом вопросе: часто бывает, что наши ветераны проживают не по прописке, а вместе с детьми или внуками. В этом направлении стоит обратиться за помощью в органы соцзащиты. Главное, на что обратил внимание Алексей Текслер, этом вопросе ни в коем случае нельзя допускать равнодушия. Вопрос контролируется администрацией президента, правительство области в свою очередь также будет следить за исполнением поручения.