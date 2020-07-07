Ветеран войны в Афганистане проголосовал за место для новой стелы в Челябинске

Алексей Русаков считает, что лучше всего обелиск будет смотреться на Аллее Славы.

Послушать 00:00

В голосовании за место, на котором установят стелу в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести», лидирует Аллея Славы. Половина проголосовавших на портале «Активный житель 74» выбрали именно этот вариант. За него же свой голос отдал и ветеран войны в Афганистане Алексей Русаков. Мужчина с 33-летним стажем службы в армии считает, что именно на Аллее Славы должна появится стела.



«Я считаю, что это будет логическим и таким хорошим завершением Аллеи Славы, когда мы установим здесь эту стелу в память о трудовом подвиге челябинцев годы великой отечественной войны. Которые работали под девизом, все для фронта, все для победы»,— поделился член городского совета ветеранов Алексей Русаков.

Отметим, что на втором месте в опросе — площадь павших революционеров. Замыкает тройку сквер возле ЮУрГУ. До 10 июля каждый житель Челябинска может решить, где будет стоять новая стела. Проголосовать можно на портале «Активный житель 74».

Напомним, Челябинск стал городом трудовой доблести по указу президента Владимира Путина. Также почётное звание получил и Магнитогорск. В городе металлургов тоже планируется установить памятную стелу.