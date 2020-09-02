Бесплатный кинопоказ фильмов о войне организовали в Челябинской области

Кино будут транслировать в 62 кинотеатрах.

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Челябинская область принимает участие во всероссийской акции ко дню окончания Второй мировой войны. В рамках акции в кинотеатрах покажут фильмы о войне. Всего в ней примут участие 62 кинотеатра в регионе. Бесплатные сеансы состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Катав-Ивановске и других городах.

«В связи с тем, что непростая ситуация сложилась во всем мире, многие мероприятия были перенесены. Вот уже сегодня мы присоединились к этой акции и в рамках этой акции показываем фильм», — прокомментировала ситуацию исполняющий обязанности директора киноцентра «Импульс» Татьяна Мелякина.

В кинотеатрах покажут получасовой фильм Сергея Майорова «Простые главные слова», прозвучат стихи поэтов, которые не вернулись с войны, а также фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».

На первый сеанс пришли около 30 человек, чьи родственники и знакомые принимали участие в войне.

«Тем и близка тема, что все пережили наше поколение. Мы же после войны родились и все родители, всех кто был, пережил войну. Папа был контужен, участвовал в Сталинградской битве», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ жительница Челябинска Галина Авдеева.

К акции сегодня, 2 сентября 2020 года, присоединится множество кинотеатров и зрителей по всей России.