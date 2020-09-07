В Курской области нашли тела солдат, разгромивших 30 нацистских самолётов в ВОВ

Один из погибших был женат на женщине из Челябинской области.

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Обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны нашли поисковики отряда «Курган» в Курской области. Самолёт принимал участие в разгроме 30-и самолётов нацисткой Германии, а его штурманы долгое время считались пропавшими без вести. Восстановить историческую справедливость, а также узнать, что один из них был женат на уроженке Челябинской области удалось поисковикам.



Историю о храбрости советских штурманов и сражениях против нацистов наизусть знает Александр Колесов. Мужчине её с самого детства рассказывала бабушка — свидетель того, как в августе 1942 года с аэродрома в Ливнах истребители летели в направлении Касторного. Тогда из 15 судов вернулось только 5. Александр Колесов, чтобы узнать о судьбах пропавших, общался с очевидцами, и благодаря им нашёл информацию о полёте.

«Ну, мужики-то пахали тут, каждый год пахали. Была ямка. Кто говорит ямка, кто говорит яма. На месте падения самолёта. Росла ракитинка. А ракитинка просто так не вырастет. Значит кто-то воткнул колышек ракитовый»,— рассказал житель деревни Кирилловка, командир поискового отряда «Русичи» Александр Колесов.

Старания поисковика не прошли даром, мужчина выяснил — нескольких бойцов взяли в плен, одного захоронили. Неизвестной оставалась судьба ещё нескольких человек. В 2020 году Александр Колесов решил провести раскопки, во время которых и были найдены останки погибших штурманов. Их имена удалось установить.

«В результате раскопок мы нашли самое ценное, что может ждать поисковика на месте падения самолета — мы нашли остатки их двигателей, коленчатые валы, на шатунах которых выбиты номера этих двигателей. Номер один — 295, а другой номер — 256»,— поделился командир поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

Серийный номер позволил узнать тип самолёта и участников экипажа. Так выяснилась личность командира звена — лейтенанта из Ленинградской области. Одним из погибших оказался младший сержант Николай Климов. Мужчину захоронили рядом с самолётом, как и тело штурмана Бориса Волкова. Известно, жена последнего жила в Юрюзани. На данный момент лётчики числятся как пропавшие без вести, а поисковики собирают информацию для подтверждения их личностей.