Ветеран ВОВ через прокуратуру добился денежной выплаты

91-летнему пенсионеры отказывали в поддержке необоснованно.

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В прокуратуру Тракторозаводского района обратился 91-летний пенсионер. Пожилой челябинец пожаловался, что ему отказали в государственной поддержке. При этом он является ветераном Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем в 1948-1951 годах.

Чиновники объяснили свой отказ тем, что ветеран не имел непосредственного отношения к событиям, происходившим в период с 1941 по 1945. Прокурор направил иск в суд, чтобы возложить обязанность производить ежегодную выплату на территориальный отдел Пенсионного фонда.

«Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ветеран получил деньги, которые ему должны были выплатить в 2019 и 2020 годах.