Ирина Гехт пригласила южноуральцев сдавать нормативы ГТО вместе с ней

Первый вице-губернатор Челябинской области год назад впервые получила значок.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приглашает южноуральцев вместе с ней отправится сдавать нормативы ГТО. О том, что свой первый значок вице-губернатор получила в прошлом году, она рассказала на своей странице в Инстаграме.

«Все началось с того, что Леонид Одер, желая облегчить мою участь, решил отнести меня к категории 50-55 лет. Чем, конечно же, ухудшил свою карму. Испытания в молодежной возрастной группе 45-50 оказались вполне себе выполнимыми. Самым сложным было пробежать дистанцию 2 километра. Когда и она была взята с форой в несколько секунд, единственный мой вопрос был: „Надеюсь, в следующей возрастной категории, мне не придется бежать?“. На что получила робкий ответ министра: „Придется. Но чуть медленнее“», — делится эмоциями Ирина Гехт.

Вместе с собой сдавать нормы ГТО первый вице-губернатор приглашает и южноуральцев. Снятие части профилактических мер вновь позволяет жителям региона регистрироваться на портале ГТО и подавать заявку в Центры тестирования. Всего на территории области работает 54 центра.