Дополнительные меры поддержки для семей с детьми ввёл президент РФ

Выплаты будут как единоразовыми, так и ежемесячными.

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Сегодня, 11 мая, в ходе совещания Владимир Путин сообщил о введении нескольких мер поддержки для нуждающихся семей. Они смогут оформить определённые выплаты на детей.

«Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи — ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно, сделать это раньше: не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня. Такие выплаты начисляются с начала текущего года. В средне по стране это порядка 5,5 тысячи рублей в месяц на одного ребёнка»,— сказал президент.

Также он подчеркнул, что подав заявление уже в июне, семья разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года, и в среднем на одного ребёнка эта сумма составит 33 тысячи рублей. Далее выплаты будут получат ежемесячно.

Однако, по словам президента, этого недостаточно.

«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать»,— сказал Владимир Путин.

Кроме того, для семей с детьми до трёх лет, родившихся до 1 января 2020 года, будет установлена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей. Причём не только в мае и июня, но и за апрель.

«И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается»,— добавил президент.

То есть подать заявление на разовую выплату можно через портал «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей, причём как с рождения, так и до среднего школьного возраста.