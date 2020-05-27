Прокуратура Магнитогорска признала опасным сайт с инструкцией «Как стать феей»

Данный ресурс вскоре будет заблокирован.

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Прокуратура Правобережного района Магнитогорска признала опасным для детей сайт, на котором опубликована инструкция «Как стать феей». В ходе проверки было установлено, что информация, размещенная в открытом доступе, опасна для жизни и здоровья детей.

«По результатам проверки прокурором подготовлено и направлено в районный суд заявление о признании данной информации запрещенной в целях дальнейшей блокировки данной страницы сайта», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Заявление прокурора было удовлетворено решением Правобережного районного суда. Ресурс, содержащий недопустимые материалы, вскоре будет заблокирован.