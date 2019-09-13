Новый начальник ГИБДД назначен в Челябинской области

В органах внутренних дел он служит уже более 25 лет.

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12 сентября в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области подписали приказ о назначении нового начальника. Им стал Андрей Харцызов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Приказом МВД России руководителем Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области назначен полковник полиции Андрей Харцызов, ранее занимавший должность заместителя начальника региональной Госавтоинспекции»,— рассказали в ведомстве.

Харцызову 49 лет. Свой путь в органах внутренних дел он начал ещё в 1990 году в отряде милиции особо назначения УВД Челябинской области. Уже через 12 лет он занял должность старшего оперуполномоченного 1 отдела управления по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных средств при ГУВД. В 2003 году возглавил полк дорожно-патрульной службы областной ГИБДД. На этой должности Андрей Харцызов проработал 11 лет.

С 2016 по 2019 годы являлся заместителем начальника управления ГИБДД, возглавлял отдел ДПС. В марте этого года возглавил челябинскую Госавтоинспекцию.