/ Дачник получил сильные ожоги лица и тела, пытаясь растопить печь

Мужчина устроил пожар в садовом домике.

Садовый дом на улице Чапаева в Межевом поселке под Саткой загорелся днем накануне, 26 апреля. Вызов на пульт диспетчера поступил в 15:13.

На адрес незамедлительно были отправлены отделения 125-й пожарной части на двух автоцистернах. Они быстро сбили пламя. В результате пожара уничтожено 2 квадратных метра двери и повреждены 2 квадратных метра перекрытий.

— сообщили в отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Сильно пострадал хозяин дачи. 41-летнего мужчину госпитализировали в саткинскую центральную районную больницу. У него термический ожог лица, груди, рук и бедер 2-3 степеней 70 % тела.

По предварительным данным, он пытался растопить печь с помощью горючей жидкости. Пламя выбросилось из топки и опалило хозяина.