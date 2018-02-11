/ 3-летний ребенок вылил на себя кипяток в Челябинской области

Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

3-летний мальчик из Копейска травмировался, когда находился в гостях в бабушки в поселке Первомайском. Происшествие случилось накануне, 10 февраля. Ребенок смог дотянуться до чайника и случайно опрокинул его на себя. В результате на мальчика вылился кипяток.

Ребенок был госпитализирован в Челябинский ожоговый центр. — сообщает «Горняцкая правда».

Известно, что у пострадавшего — термический ожог тела. Повреждено 10 процентов кожного покрова.

По предварительной информации, жизни мальчика ничто не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

