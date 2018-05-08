/ Рекламная фирма готова помочь женщине, на которую упала их конструкция

У пострадавшей сильные ушибы и кровоподтеки.

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Рекламная фирма, которая устанавливала упавший от порывов ветра плакат в Челябинске, связалась с пострадавшей женщиной. В компании заявили, что намерены оказать ей помощь. Как сообщалось ранее, инцидент произошел 4 мая на перекрестке проспекта Победы и улицы Артиллерийской. Порывы ветра сорвали с металлической конструкции рекламный щит. Он рухнул на землю, задев проходившую мимо челябинку. С ней была 4-летняя дочка, которой чудом удалось избежать травм.

Мы с ребенком шли с трамвая, переходили дорогу. Возле баннера мы замешкались. Был сильный ветер, я была сконцентрировать на ребенке. Каким-то образом я поняла, что на нас летит конструкция. Я как-то смогла среагировала: то ли перекинула дочь, то ли отодвинула. Я уже не помню: была в шоковом состоянии. Сразу эта конструкция упала на меня. — рассказала сайту «Первый областной пострадавшая Екатерина.

В рекламной компании пояснили, что в инциденте виноват ветер и свойства баннерной ткани.

В результате сильных порывов ветра баннерная ткань — плакат с рекламой, который крепится на щит, — частично оторвался. Такие плакаты имеют высокую парусность. Судя по всему, этот плакат потащил за собой и фанеру. Рекламная конструкция стоит в соответствии со всеми необходимыми требованиями и стандартами. — пояснила сайту «Первый областной» юрист рекламной компании Анна Сычева.

По словам специалистов, сейчас повреждения устранили, а фанеру закрепили.