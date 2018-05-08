Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.71 -0.49 74.81 -0.83
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рекламная фирма готова помочь женщине, на которую упала их конструкция

Рекламная фирма готова помочь женщине, на которую упала их конструкция

У пострадавшей сильные ушибы и кровоподтеки.
сегодня в 18:47
  |  Общество

Рекламная фирма, которая устанавливала упавший от порывов ветра плакат в Челябинске, связалась с пострадавшей женщиной. В компании заявили, что намерены оказать ей помощь. Как сообщалось ранее, инцидент произошел 4 мая на перекрестке проспекта Победы и улицы Артиллерийской. Порывы ветра сорвали с металлической конструкции рекламный щит. Он рухнул на землю, задев проходившую мимо челябинку. С ней была 4-летняя дочка, которой чудом удалось избежать травм.

Мы с ребенком шли с трамвая, переходили дорогу. Возле баннера мы замешкались. Был сильный ветер, я была сконцентрировать на ребенке. Каким-то образом я поняла, что на нас летит конструкция. Я как-то смогла среагировала: то ли перекинула дочь, то ли отодвинула. Я уже не помню: была в шоковом состоянии. Сразу эта конструкция упала на меня. — рассказала сайту «Первый областной пострадавшая Екатерина.

В рекламной компании пояснили, что в инциденте виноват ветер и свойства баннерной ткани.

В результате сильных порывов ветра баннерная ткань — плакат с рекламой, который крепится на щит, — частично оторвался. Такие плакаты имеют высокую парусность. Судя по всему, этот плакат потащил за собой и фанеру. Рекламная конструкция стоит в соответствии со всеми необходимыми требованиями и стандартами. — пояснила сайту «Первый областной» юрист рекламной компании Анна Сычева.

По словам специалистов, сейчас повреждения устранили, а фанеру закрепили.

Общество
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
04.05.2018
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
Общество
Сильный ветер с «корнем» вырвал дорожный знак
  
30.04.2018
Сильный ветер с «корнем» вырвал дорожный знак
Общество
Штормовой ветер снес козырек и повалил деревья в Челябинске
  
29.04.2018
Штормовой ветер снес козырек и повалил деревья в Челябинске
Общество
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
26.04.2018
Сильный ветер и дожди идут на Челябинскую область
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы
сегодня в 20:09
Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы
Общество
Водные процедуры медведя в челябинском зоопарке попали на видео
  
сегодня в 19:55
Водные процедуры медведя в челябинском зоопарке попали на видео
Политика
Премьер-министра утвердили в Российской Федерации
сегодня в 19:29
Премьер-министра утвердили в Российской Федерации
Происшествия
У маршрутки отпал газовый баллон во время движения в центре Челябинска
  
сегодня в 19:22
У маршрутки отпал газовый баллон во время движения в центре Челябинска
Общество
Рекламная фирма готова помочь женщине, на которую упала их конструкция
  
сегодня в 18:47
Рекламная фирма готова помочь женщине, на которую упала их конструкция
Общество
Челябинск намерен стать пионером экологической модернизации к саммиту ШОС
сегодня в 18:44
Челябинск намерен стать пионером экологической модернизации к саммиту ШОС
Общество
Потерявшийся во время ВОВ танк на тягаче везут в Верхний Уфалей. Видео
  
сегодня в 18:34
Потерявшийся во время ВОВ танк на тягаче везут в Верхний Уфалей. Видео
Происшествия
Грузовик «прилег» на элитный «Лексус» в Магнитогорске
сегодня в 18:01
Грузовик «прилег» на элитный «Лексус» в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6