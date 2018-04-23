/ Теплая погода не спешит приходить на Южный Урал

Температура в регионе не превысит отметку в плюс 12 градусов.

Прогноз погоды на середину недели составили челябинские метеорологи. По их данным, в ближайшие дни можно не ждать тепла. Также жителям региона не нужно прятать зонт: вплоть до четверга Челябинскую область будут заливать дожди.

Например, во вторник прогнозируют осадки в виде дождя со снегом, температуру не выше плюс 6 ночью и плюс 12 днем. Из-за этого возможно налипание снега на провода, гололедица. Сопровождаться такая погода будет сильным ветром.



В среду, 25 апреля, ночью продолжит идти снег с дождем, температура опустится до 0, минус 5 градусов. Днем снег завершится, но дождь продолжит идти, зато воздух прогреется до 6, 11 градусов выше нуля. 26 апреля ночью осадки прекратятся, днем возможен небольшой дождь, ночью будет довольно холодно — до минус 5, а днем температура поднимется до 14 градусов тепла. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске во вторник и в среду будет дождливо, средняя температура днем — до плюс 9 градусов. В четверг ожидается солнечный день, воздух прогреется до 12 градусов тепла.