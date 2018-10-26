/ Ухудшение погоды ожидается на Южном Урале

По данным синоптиков, 26 октября в Челябинской области прогнозируется усиление ветра.

Ветер до 17−22 м/с прогнозируется на Южном Урале сегодня, 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — добавили в пресс-службе ведомства.

Спасатели призывают жителей региона ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и пожилых людей. Если же непогода застала на улице, сотрудники МСЧ советуют переждать ее в подъезде или здании. Ни в коем случае не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, поблизости от рекламных щитов и деревьев.

В случае экстренной необходимости жителям области советуют звонить по телефонам «01», «101» или в ЕДДС.