Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.75 +0.12 74.99 -0.09
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ухудшение погоды ожидается на Южном Урале

Ухудшение погоды ожидается на Южном Урале

По данным синоптиков, 26 октября в Челябинской области прогнозируется усиление ветра.
сегодня в 06:30
  |  Общество

Ветер до 17−22 м/с прогнозируется на Южном Урале сегодня, 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — добавили в пресс-службе ведомства.

Спасатели призывают жителей региона ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и пожилых людей. Если же непогода застала на улице, сотрудники МСЧ советуют переждать ее в подъезде или здании. Ни в коем случае не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, поблизости от рекламных щитов и деревьев.

В случае экстренной необходимости жителям области советуют звонить по телефонам «01», «101» или в ЕДДС.

Общество
Сильный ветер и понижение температуры ожидаются на Южном Урале
18.10.2018
Сильный ветер и понижение температуры ожидаются на Южном Урале
Общество
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
17.10.2018
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
Общество
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
04.08.2018
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
Общество
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
28.07.2018
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Ухудшение погоды ожидается на Южном Урале
сегодня в 06:30
Ухудшение погоды ожидается на Южном Урале
Хоккей
«Трактор» проиграл второй матч на выезде
сегодня в 00:10
«Трактор» проиграл второй матч на выезде
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Локомотива»
вчера в 21:25
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Локомотива»
Общество
Связать стоимость проезда с временем суток предложил Минтранс
вчера в 21:00
Связать стоимость проезда с временем суток предложил Минтранс
Общество
В четыре раза выросло число самозанятых россиян
вчера в 20:00
В четыре раза выросло число самозанятых россиян
Хоккей
Двух южноуральских хоккеистов пригласили в молодежную сборную России
вчера в 18:05
Двух южноуральских хоккеистов пригласили в молодежную сборную России
Общество
При поддержке Бориса Дубровского в Челябинской области откроется 19 кинотеатров
вчера в 17:58
При поддержке Бориса Дубровского в Челябинской области откроется 19 кинотеатров
Происшествия
Венок в Вечный огонь бросили златоустовские подростки
  
вчера в 17:55
Венок в Вечный огонь бросили златоустовские подростки
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6