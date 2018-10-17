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/ Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска

Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска

МЧС предупреждает о возможных последствиях.
сегодня в 17:53
  |  Общество

МЧС Южного Урала продлили прогноз по усилению ветра до завтра, 18 октября. На этот раз Гидрометцентр Челябинска прогнозирует ветер до 22 м/с, и предупреждает о возможном возникновении ЧС.

Челябинский Гидрометцентр продлил прогноз по усилению ветра. 18 октября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, усиление ветра прогнозировалось вчера, 17 октября. МЧС рекомендует органам местного самоуправления в случаях ухудшения обстановки перейти в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения.

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