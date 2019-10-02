Сильный ветер и дожди: МЧС предупреждает об ухудшении погоды на Южном Урале

Порывы ветра достигнут 20 м/с, жителей Челябинской области просят быть бдительными.

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На территории Челябинской области прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным регионального гидрометеоцентра, в четверг, 3 октября, ожидается переменная облачность и дожди. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса по Цельсию. Днем температура воздуха составит 12-17 градусов выше ноля.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

Южноуральцев просят быть бдительными, при необходимости звонить по телефонам «01», «101» или в ЕДДС.