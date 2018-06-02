/ Прояснения и сильный ветер пообещали синоптики на третий день лета

Спасатели предупреждают о возможных ЧС.

В воскресенье, 3 июня, на территории Челябинской области будет облачно. Но синоптики обещают прояснения, чередующиеся с осадками. В горах будут сильные дожди, в городах умеренные. Ветер сначала будет дуть с юго-запада, но потом вновь все изменится. Ожидается северо-западное направление ветра, отдельные порывы которого достигнут 22 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет максимум +15 градусов, а в горных районах и того меньше — +11.

В связи с этим, 03 июня повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — предупреждают спасатели.

Сильный ветер 3 июня ожидается в Магнитогорске. Порывы достигнут аж 23 метров в секунду. В Миассе в воскресенье будет гроза. В Челябинске и Златоусте всего +8 и дожди.