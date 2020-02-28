Весна не уходит: челябинцев ждут тёплые выходные

Температура в регионе будет плюсовой.

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Весна, кажется, прочно обосновалась в Челябинской области. Ближайшие выходные будут тёплыми, обещают синоптики.

По прогнозу челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу на территории Южного Урала ожидается −3, +2 градуса. Днём — уже 0, 5 выше ноля. Установится переменная облачность, местами пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер сильный: 6-11 метров в секунду с порывами до 18.

В ночь воскресенье в среднем по области станет чуть прохладнее — 2, 7 ниже нулевой отметки. После полудня же воздух прогреется максимум до +4. Снег и мокрый снег останется, а вот ветер немного стихнет — порывы достигнут 14 метров в секунду.

В Челябинске ближайшей ночью ожидается −2, 0. В светлое время суток будет +2, +4 с сильным ветром. В ночь на воскресенье столбик термометра покажет −3, −5 градусов, а днём уже +1, +3. Серьёзных осадков в городе в выходные не ожидается.