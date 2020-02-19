Сезон сосулек: как не стать жертвой капризов погоды

Чтобы защитить себя, нужно соблюдать простые правила.

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Пока Челябинскую область засыпает снегом, столбик термометра уверенно ползёт вверх. В южноуральской столице сегодня уверенный и не характерный для февраля плюс. Для настроения — хорошо, но для жизни может быть опасно. Потепление приводит к образованию сосулек. Как защитить себя от падения наледи с крыш, рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности города.

Советы достаточно просты. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, нужно проходить как можно дальше от зданий — по внешней стороне тротуара. Там сосулька не заденет вас, даже если упадёт, пока вы будете идти мимо. Правило касается и водостоков, деревьев, балконов — всё это тоже потенциально опасно.

Под карнизами стоять не стоит. Если вам нужно пройти под ними, лучше лишний раз поднимите голову и посмотрите наверх: не навис ли над вами лёд.

Автомобили под окнами зданий рекомендуется не оставлять. Если с крыши упадёт сосулька или комок снега, ваше имущество может пострадать. Гораздо проще пройти пешком лишние метры, чем потом тратиться на ремонт.

Если же во время прогулки рядом со зданием вы вдруг услышите наверху шум, не останавливайтесь, а отбегите подальше. Возможно, это сход наледи с кровли или балкона.

Не забывайте обращать внимание на состояние крыши в собственном доме. Если заметите сосульки или нависший сугроб, сообщите в управляющую компанию. Она должна сбить угрозу. Если же фирма не отреагирует, жаловаться можно в Госжилинспекцию.