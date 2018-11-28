/ Тюремный срок грозит школьнице из Златоуста за сожженный в Вечном огне венок

В отношении других девочек, не достигших возраста уголовной ответственности, приняты меры общественного воздействия, включая отчисление из числа кадетов-спасателей.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 14-летней школьницы, осквернившей памятник Великой Отечественной войне в Златоусте. Девушка обвиняется по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

По версии следствия, в вечернее время 24 октября этого года, группа подростков из Златоуста встретилась на территории комплекса «Мемориал Славы». Две девушки подошли к одному из венков и бросили его в пламя Вечного огня. Затем они начали фотографироваться на фоне горящего венка, одна из них решила прикурить от него сигарету.

В ходе расследования установлено, что девушки проживают в обычных златоустовских семьях, обучаются в общеобразовательной школе, в каких-либо идеологических организациях не состоят. За совершение действий, осквернивших памятное место, привлечена к уголовной ответственности одна «пошутившая» девушка, достигшая 14-летнего возраста. В отношении других лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, приняты меры общественного воздействия, включая отчисление из числа кадетов-спасателей. После утверждения прокурором прокурора города обвинительного акта уголовное дело по обвинению 14-летней школьницы, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, направлено в суд. — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Известно, что вместе с девушками в этот момент находился и 16-летний молодой человек, который не стал участвовать в акте вандализма, но и не помешал его совершению.

Первое сообщение о том, что неизвестные девушки осквернили памятник Великой Отечественной войне, появились в конце октября. Сначала обгоревший венок обнаружила директор краеведческого музея Златоуста. Затем сотрудники полиции проверили камеры наблюдения, на которых был зафиксирован акт вандализма. Именно видеозапись помогла установить личности девушек.

Отметим, ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» грозит штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.