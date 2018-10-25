/ Венок в Вечный огонь бросили златоустовские подростки

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Две девушки подожгли венок, лежащий рядом с Вечным огнем в Златоусте. Обгоревший предмет обнаружила директор местного краеведческого музея. Инцидент произошел в среду, 24 октября, и попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно дату и время произошедшего, и то, как девушки совершают противоправное деяние. Сначала они подходят к венку, разговаривают между собой, затем поджигают его, подкуривают о него сигарету, и «селфятся» с ним на телефон.

В утреннее время в полицию позвонила директор краеведческого музея, которая сообщила, что на мемориале сожжен венок. На место выехала следственная оперативная группа. — рассказала сайту «Первый областной» старший специалист по связям со СМИ ОМВД по Златоустовскому городскому округу Ольга Аристова.

На сегодняшний момент проводится проверка, устанавливаются лица, которые могли совершить акт вандализма, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет лишения свободы.