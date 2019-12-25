Веселый спуск: глава Челябинска лично проверила горки в главном ледовом городке

Наталья Котова рассказала, чем он отличается от предыдущих.

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Дом Деда Мороза, десяток горок и сказочные ледяные фигуры — в Челябинске состоялось открытие главного ледового городка. Наталья Котова лично проверила один из аттракционов, скатившись по спуску на «ватрушке».

«Я и в прошлом году каталась, мы утром 1 января по традиции, пока все спят, приходим и катаемся. В прошлом году приезжала дочь, она уже взрослая, и мы утром также сходили и покатались», — признается глава Челябинска.

В этом году городок стал длиннее, а также функциональнее. В прошлые зимы жители Челябинска жаловались, что детям приходится подолгу простаивать в очередях у горок, в этом году проблему решили, увеличив количество аттракционов.

«Самое большое достижение этого городка — 10 горок, потому что жители часто жаловались, что их мало. Плюс они разбиты по возрастам: для самых маленьких, для среднего возраста и для взрослых. Мы надеемся, что каждый ребенок найдет здесь себе горку „по вкусу“», — понадеялась Наталья Котова.

Тематику жители выбрали сами, проголосовав на портале «Активный житель 74». Площадь Революции украсили скульптуры из «Книжного мира». Еще одним новшеством стал Дом Деда Мороза, который появился в городке по инициативе медиахолдинга ОТВ. В нем каждый ребенок может повстречаться с главными новогодними волшебниками, загадать желание и получить подарок. Уже сегодня в него выстроилась огромная очередь из юных челябинцев.

«Мне кажется, у нас получилось, посмотрите, сколько детей и родителей на открытии сегодня. Я уверена, что практически каждый день в каникулы жители Челябинска будут находиться в этом городке с утра и до вечера», — отметила Наталья Котова.

На строительстве городка за счет снижения ставки на торгах в этом году Челябинск сэкономил почти три миллиона рублей, но функционал и красота от этого не пострадали. В центре площади все также красуется высокая яркая елка, а городок заполнен жителями, желающими прокатиться с горок, сфотографироваться у ледяных скульптур и побегать по лабиринту.