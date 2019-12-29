Опасные горки ликвидировали в Кыштыме

Дети катались с естественных склонов.

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В Кыштыме дети приспособили естественные склоны для катания. Зимние развлечения они устроили на улицах Кирова, Швейкина, Пушкина и Мамина. Съезжая по ним они запросто могли попасть под колеса авто.

«Информация о местах опасных детских развлечений была оперативно передана в коммунальные службы. Их работники незамедлительно приняли меры по ликвидации стихийных спусков и обработке их противогололедными материалами», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Если вы заметили опасный снежный или ледяной спуск, сообщите об этом в коммунальные службы или ГИБДД.