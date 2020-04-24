Угрозы подтоплению домов в Кусе из-за прорыва дамбы нет

Губернатор Алексей Текслер держит вопрос на личном контроле.

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В Кусе на данный момент заканчивается реконструкция городской дамбы, которая началась еще в прошлом году. Но не так давно, через техническое ограждение, построенное специально для реконструкции, начала переливаться вода. И местные жители забеспокоились, что это может принести за собой угрозу.

Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу своему заместителю — министру общественной безопасности региона Олегу Климову — каждые два часа докладывать ему о текущем состоянии дамбы.

«После прорыва части дамбы, где была временная конструкция, на место тут же выехали силы МЧС, которые должны были оценить динамику пребывания и убывания воды. Поэтому в любом случае было принято решение предупредить всех жителей о возможности временной эвакуации. Чтобы у них были собраны все документы и ценные вещи для быстро эвакуации», — заявил Олег Климов.

Под угрозой оказались 22 жилых дома, в которых проживает около 50 человек. И по состоянию на 15:00 сегодняшнего дня, 24 апреля, уровень воды падает.

«МЧС поставили нам линейку, поэтому мы точно знаем, какой уровень воды сейчас. Он упал почти на полметра. А ниже по течению — на 10 сантиметров. Угрозы никакой для жителей нет, но, в любом случае, они предупреждены», — отчитался глава Кусы Валерий Ясенев.

Отмечалось, что до критического уровня подтопления полтора метра, и угрозы населению нет. Но сегодня в горных районах, где как раз находится Куса, возможны дожди со снегом, поэтому уровень воды может увеличиться.