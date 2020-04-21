Весь медперсонал Челябинской области прошел обучение по работе с коронавирусом

Это был 36-часовой курс.

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На сегодняшний день во время тяжелой эпидемиологической ситуации очень большая нагрузка идет на весь медицинский персонал. И здесь неважно разделение — врачи, фельдшера, медсестры, санитары. Все они входят в зону риска. И именно их необходимо беречь в первую очередь.

Уже во многих регионах страны возникли очаговые заражения врачей. Поэтому важно обучить всех медицинских работников дополнительной безопасности.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что обучение медперсонала по работе с коронавирусной инфекцией проходит в ежедневном режиме.

«Все медики, включая медсестер, средний медперсонал, фельдшеров и врачей, прошли обучение и имеют сертификаты. Это 36-часовой курс обучения. Поэтому мы уделяем этому большое внимание, ведь ключевая задача — избежать очагового заболевания», — заявила Ирина Гехт.

Вместе с этим медперсонал на данный момент укомплектован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки, очки, защитные экраны. И запасы стараются пополнять по мере возможности.