Буфетчицы, уборщицы, работающие в больницах, получат допвыплаты из бюджета Челябинской области

Федеральные и областные выплаты были доведены до медучреждений.

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Медицинские работники в Челябинской области уже должны были получить первые надбавки к заработным платам. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт подтвердила, что средства из федерального и областного бюджета были доведены до медицинских организаций.

«В пятницу до медицинских организаций региона были доведены федеральные деньги и выплаты. В понедельник уже областные деньги и те выплаты, которые мы обещали в качестве доплат от областного бюджета. Здесь мы пошли по пути того, что включили в областные выплаты не только тех врачей, которые есть в федеральных выплатах, но и тех, кто обеспечивает лечение, но не включен в федеральный перечень должностей, которые имеют право на получение таких выплат. Это и врачи-лаборанты, и буфетчицы-уборщицы. Областными выплатами мы попытались компенсировать те категории, которые не попали в федеральный перечень», — подчеркнула Ирина Гехт.

Надбавку к заработной плате на данный момент уже должны были получить медицинские работники, которые контактируют с зараженными коронавирусом.