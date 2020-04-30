Челябинским медикам, борющимся с коронавирусом, выдали бесплатные проездные

Действуют они на автобусы и некоторые маршрутки.

Послушать 00:00

Сейчас весь мир сплотился, чтобы помочь медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе против коронавирусной инфекции. Некоторые предприниматели обеспечивают больницы горячим питанием, закупают инвентарь, помогают всем, чем могут. Ведь на врачей выпала вся нагрузка.

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь медработникам, руководитель «Общественного городского транспорта» в Челябинске Дмитрий Холод предложил выдать им бесплатные проездные билеты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, право на бесплатный проезд получили 50 врачей, которые борются с COVID-19.

«Проездные действуют с 15 апреля по 15 мая на автобусы и некоторые виды маршрутных такси», — сообщили в мэрии.

Отметим, что абсолютно каждый южноуралец может помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Важно лишь, по возможности, оставаться дома. Именно так вы сможете не заразиться этой болезнью и, тем самым, облегчите врачам их и без того напряженную работу.