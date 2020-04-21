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Спадение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации ожидают только к лету. Эту информацию в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — цитируют РИА-Новости министра здравоохранения РФ.
Отметим, что в России на данный момент 52 763 подтвержденных заболевания. Погибло 456 человек.