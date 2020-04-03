Все образовательные учреждения Челябинской области сейчас находятся в сложной ситуации. Из дома никому выходить нельзя, поэтому в ход идут современные технологии.
Школы региона с 6 апреля выходят с весенних каникул. И обучение будет проводиться в дистанционном режиме. На какой площадке это будет происходить — решает непосредственно администрация каждой из школ.
«Учителя могут выходить на рабочие места, только в случае, если нет технической возможности проводить образовательный процесс из дома. И если они не входят в группу риска», — заявил Алексей Текслер.
Также губернатор отметил, что всем школам будет рекомендовано раздать учителям-предметникам технику на дом для организации образовательного процесса. А ученикам, которые в этом году заканчивают 9 и 11 классы, поможет специальный образовательный интернет-канал, который будет запущен в ближайшее время. Там будут разбираться наиболее сложные темы итоговых аттестаций.
Касательно режима работы детских садов, то он не меняется. В некоторых детских садах региона открыты специальные группы для детей, чьим родителям приходится работать во время режима самоизоляции.
Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам режима обязательной самоизоляции, а также коронавирусу: 8-800-201-41-88.