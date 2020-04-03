Все южноуральские образовательные учреждения переходят в дистанционный режим работы

Детсады продолжат работу в прежнем режиме.

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Все образовательные учреждения Челябинской области сейчас находятся в сложной ситуации. Из дома никому выходить нельзя, поэтому в ход идут современные технологии.

Школы региона с 6 апреля выходят с весенних каникул. И обучение будет проводиться в дистанционном режиме. На какой площадке это будет происходить — решает непосредственно администрация каждой из школ.

«Учителя могут выходить на рабочие места, только в случае, если нет технической возможности проводить образовательный процесс из дома. И если они не входят в группу риска», — заявил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что всем школам будет рекомендовано раздать учителям-предметникам технику на дом для организации образовательного процесса. А ученикам, которые в этом году заканчивают 9 и 11 классы, поможет специальный образовательный интернет-канал, который будет запущен в ближайшее время. Там будут разбираться наиболее сложные темы итоговых аттестаций.

Касательно режима работы детских садов, то он не меняется. В некоторых детских садах региона открыты специальные группы для детей, чьим родителям приходится работать во время режима самоизоляции.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам режима обязательной самоизоляции, а также коронавирусу: 8-800-201-41-88.