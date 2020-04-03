Артисты челябинского театра оперы и балета дали концерт на балконе

Они доказали, что для искусства не существует границ.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

Очень многие видели в социальных сетях, как жители Италии не унывают во время строгих ограничительных мер. Они просто выходили на свои балконы, открывали окна и пели.

Последовав итальянскому примеру, солисты челябинского театра оперы и балеты имени Глинки тоже решили устроить для своих соседей небольшой концерт. И к этому они подошли действительно с умом — установили хорошую аппаратуру, подключили микрофон и, конечно, открыли окна.

Концерт длился полчаса, за это время артисты исполнили песни советских композиторов и знаменитые произведения на итальянском языке.

Пару фрагментов солисты театра опубликовали в социальных сетях. И тут же собрали восторженные отклики поклонников.

«Ну и правильно, чего просто так сидеть на этом карантине? Молодцы ребята», — хвалят артистов пользователи в комментариях.

Артисты театра признались, что уже планируют следующее выступление, в программу которого хотят включить уже более сложные композиции - популярные арии из оперетт.

А чем вы занимаетесь во время карантина? Может тоже поете на балконе? Присоединяйтесь к флэшмобу медиахолдинга ОТВ и делитесь этим с хештегом #ЯВДОМИКЕ.