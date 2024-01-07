Алексей Текслер посетил строящийся Кафедральный собор Рождества Христова

Сейчас там ведется отделка нижнего храма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий посетили строящийся Кафедральный собор Рождества Христова. Глава региона лично выложил элементы мозаики на полу нижнего храма, где сейчас ведутся отделочные работы, сообщили в пресс-службе областного правительства.



«Глава региона Алексей Текслер ознакомился с ходом строительно-монтажных работ Кафедрального собора Рождества Христова. В настоящее время ведется отделка нижнего храма: кладка мозаичных полов, росписи сводов, облицовка мрамором стен. Кроме того, ведутся отделочные работы в других помещениях 1 этажа», — сказали в пресс-службе.

Храм находится на улице Салавата Юлаева. Он является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста его высота составила почти 74 метра.

Христорождественский собор станет самым вместительным храмом областного центра. Там также планируют сделать смотровую площадку с обзорной панорамой на город.

«Вместе с семьей сегодня заехал в храм Сергия Радонежского и в новый кафедральный собор Рождества Христова. Сейчас здесь идут отделочные работы в нижнем храме. Уникальная роспись, мозаичные полы, облицовка стен. Уже сейчас собор выглядит величественно, украшает Челябинск. Очень ждем его открытия», — сказал Алексей Текслер.

После осмотра Христорождественского собора Алексей Текслер вместе с семьей в честь праздника Рождества Христова посетил Храм святого преподобного Сергия игумена Радонежского.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в храмах Челябинской области прошли богослужения в честь православного праздника Рождества Христова. На них побывали 22 тысячи человек.