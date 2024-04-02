В кафедральном соборе Челябинска устроят концерт колокольного звона

Перезвон будет раздаваться в течение двух часов

В праздник Благовещения, 7 апреля, на звоннице Христорождественского собора на северо-западе Челябинска зазвонят колокола. Необычный концерт устроят лучшие звонари церковного округа, рассказали в Челябинской митрополии.

В пресс-службе отмечают, что звуковые волны, идущие от колокола, обладают целительной силой. Поправить здоровье и приобщиться к праздничному благовесту можно будет с 14 до 16 часов по адресу Героя России Родионова, 1.

Напомним, что в соборе в ускоренном темпе завершают все приготовления перед открытием. В Вербное воскресенье, 28 апреля, в крестильном храме пройдет первое богослужение.