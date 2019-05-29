/ Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске

Такой медицинский транспорт может совершить до 500 вылетов в год.

С работой санавиации в Челябинской области познакомили Алексея Текслера. Сейчас в регионе есть два вертолета, они базируются в Магнитогорске и Челябинске. Именно в этих городах располагаются медучреждения, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь.

Вертолеты оснащены как автомобили скорой помощи класса С, оборудованы реанимационными модулями, то есть могут и транспортировать больных, и сразу оказывать помощь пострадавшим. Перевезти можно до 500 человек в год.

Алексею Текслеру рассказали, что вертолет — это мини-реанимация. По приезде пациента принимают в машину скорой помощи, и уже на ней доставляют в больницу. Алексей Приколотин, министр здравоохранения региона, сообщил, что два вертолета осилят в год 500 полетов, могут и больше. Алексей Текслер также увидел внутреннее оснащение медицинского транспорта. Глава региона сказал, что много летал на севере, поэтому может оценить вертолет, и поставил ему «пятерку». — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Отметим, что Челябинская область попала в федеральную программу по развитию санавиации и получит на эти цели 300 миллионов рублей.