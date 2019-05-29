Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +0.08 72.17 -0.02
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске

Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске

Такой медицинский транспорт может совершить до 500 вылетов в год.
сегодня в 11:58
  |  Общество

С работой санавиации в Челябинской области познакомили Алексея Текслера. Сейчас в регионе есть два вертолета, они базируются в Магнитогорске и Челябинске. Именно в этих городах располагаются медучреждения, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь.

Вертолеты оснащены как автомобили скорой помощи класса С, оборудованы реанимационными модулями, то есть могут и транспортировать больных, и сразу оказывать помощь пострадавшим. Перевезти можно до 500 человек в год.

Алексею Текслеру рассказали, что вертолет — это мини-реанимация. По приезде пациента принимают в машину скорой помощи, и уже на ней доставляют в больницу. Алексей Приколотин, министр здравоохранения региона, сообщил, что два вертолета осилят в год 500 полетов, могут и больше. Алексей Текслер также увидел внутреннее оснащение медицинского транспорта. Глава региона сказал, что много летал на севере, поэтому может оценить вертолет, и поставил ему «пятерку». — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Отметим, что Челябинская область попала в федеральную программу по развитию санавиации и получит на эти цели 300 миллионов рублей.

Общество
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
23.05.2019
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
Общество
Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона
  
16.08.2018
Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона
Общество
Вертолет санавиации готовы использовать в Челябинской области
14.08.2018
Вертолет санавиации готовы использовать в Челябинской области
Общество
Прибыла санавиация. Врачи рассказали о состоянии выживших в страшном ДТП под Ашой
28.02.2018
Прибыла санавиация. Врачи рассказали о состоянии выживших в страшном ДТП под Ашой
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске
сегодня в 11:58
Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске
Общество
В Челябинской области все предприниматели перейдут на онлайн-кассы к 1 июля
сегодня в 11:27
В Челябинской области все предприниматели перейдут на онлайн-кассы к 1 июля
Культура
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
сегодня в 11:19
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
Происшествия
В Челябинской области женщина умерла во время пожара в многоквартирном доме
сегодня в 10:45
В Челябинской области женщина умерла во время пожара в многоквартирном доме
Хоккей
«Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ
сегодня в 10:40
«Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ
Общество
Многодетным семьям предлагают выплачивать «отцовский капитал»
сегодня в 10:31
Многодетным семьям предлагают выплачивать «отцовский капитал»
Общество
В Челябинской области задержан подозреваемый в насилии над своим ребенком отец-одиночка
сегодня в 10:15
В Челябинской области задержан подозреваемый в насилии над своим ребенком отец-одиночка
Общество
Собиравшиеся отдохнуть в Анталье пассажиры на 12 часов застряли в аэропорту Челябинска
сегодня в 09:55
Собиравшиеся отдохнуть в Анталье пассажиры на 12 часов застряли в аэропорту Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6