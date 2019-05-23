/ Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией

Вертолеты Минздрава базируются в Челябинске и Магнитогорске.

В Челябинской области начала функционировать санитарная авиация: два вертолета будут доставлять срочных пациентов со всей области в Челябинск и Магнитогорск. За счет того, что они базируются в этих городах, есть возможность покрыть потребности всей области. Вертолеты уже начали выполнять вылеты.

Первый вылет был сделан в село Октябрьское, откуда пациент был доставлен в Челябинскую областную клиническую больницу, второй из поселка Бреды в Магнитогорск. Вертолет также вылетал в село Уйское, но в последний момент состояние пациента ухудшилось и транспортировку пришлось отменить. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Вертолеты будут перевозить пациентов, которым требуется экстренная или высокотехнологичная медицинская помощь, которую не могут оказать в местном медицинском учреждении.