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/ Современные медпункты и обновленный автопарк повышают уровень медицины на селе

Современные медпункты и обновленный автопарк повышают уровень медицины на селе

В Челябинской области вопросу медобслуживания отдаленных территорий уделено особое внимание.
сегодня в 13:00
  |  Общество

Все чаще доктора и фельдшеры, только закончившие медицинские образовательные учреждения, выбирают для работы село. Это раньше приходилось жить в «глуши», отдаляясь от цивилизации. Сейчас же кататься в райцентр или даже южноуральскую столицу можно каждые выходные. Кроме того, в ФАПах, которые регулярно строят в отдаленных районах, есть современное и необходимое специалисту оборудование. Немаловажный момент — подъемные, которые выплачивают по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Вопрос жилья тоже решается: медпункт возводится сразу с жилым модулем.

Уже сдано 2 объекта, которые построены чисто за счёт средств области. Это та программа, которую курирует Борис Дубровский. Это программа 100+. Где до 2020 года мы планируем построить столько объектов. Сегодня 2 у нас уже сдано. Это в Кизильском районе и Еткульском районе. — сообщил сайту «Первый областной» министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

За счет федерального бюджета три объекты построены в Кунашакском, Сосновском и Варненском районах.

Там же, где пока стационарные пункты не построить, выручают мобильные ФАПы. Фельдшеры ездят по селам и деревням, помогая населению вовремя обнаружить проблемы со здоровьем и подлечиться.

В отдаленные населенные пункты отправят также новые машины скорой помощи. В 2018 году выделены деньги на покупку 50 автомобилей — ГАЗелей и УАЗов с полным приводом. Еще 14 машин направят из федерального центра.

Пациентам, которых нужно в кратчайшие сроки доставить в областной центр под наблюдение специалистов, уже в 2019 году придет на помощь вертолет. В регион возвращается настоящая санавиация. Вертолет «Ансат» развивает скорость до 250 километров в час. Из Аши в Челябинск он прилетит за 2 часа, а вот машине скорой помощи на это понадобятся все 6.

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