Вероятный срок выхода из ограничений назвали в правительстве РФ

Всё будет зависеть от соблюдения гражданами режима самоизоляции.

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Выйти из режима ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, Россия сможет в конце мая или начале июня. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия −1» сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«К выходу из режима этих ограничений в зависимости от субъекта Российской Федерации и от ситуации можно готовиться либо в третьей декаде мая, либо в начале июня»,— сказал Чернышенко.

Однако вице-премьер напомнил, что снятие ограничительных мер зависит от того, как россияне соблюдают режим самоизоляции. Пока что у населения стоит «двойка» по соблюдению, тогда как высшая оценка, то есть когда люди находятся дома, — «пятёрка».

Что касается снижения числа заражённых, то, по мнению Дмитрия Чернышенко, единичные случаи заражения коронавирусом могут быть только ближе к концу лета.