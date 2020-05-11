Очередные длинные выходные ждут россиян в июне

Ждать осталось чуть больше месяца.

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До следующих длинных выходных россиянам осталось чуть больше месяца. 12 июня — День России — красный день в календаре, а следом за ним идут традиционные суббота и воскресенье. А значит, отдыхать страна будет три дня подряд.

Ещё один праздничный и выходной день будет 4 ноября — День народного единства. Он выпадает на среду, а значит, разделит рабочую неделю пополам.

Пока неизвестно, будут ли 12 июня проводиться какие-либо праздничные мероприятия, поскольку на сегодняшний день коронавирус в стране продолжает распространяться. По этой же причине были отменены все мероприятия, запланированные на 1 мая и 9 мая.